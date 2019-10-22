كثافات مرورية أعلى دائري البراجيل إثر حادث تصادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهد الطريق الدائري أعلى منطقة البراجيل شمال محافظة الجيزة، حالة من التكدس المروري؛ إثر وقوع حادث تصادم. تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة البراجيل. انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ مدعومين بأوناش، وترافقهم قوة من رجال الشرطة للوقوف على ملابسات الحادث، في الوقت الذي أفادت المعاينة الأولية بوقوع حادث بين سيارتين إحداهما حافلة ركاب.

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