مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة. تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالقرب من نفق الودي ووجود ضحايا ما بين حالات وفاة ومصابين. المعاينة الأولية كشفت عن اصطدام سيارتين ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين، نُقلوا إلى مستشفى الصف المركزي. تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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