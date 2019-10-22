محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم: تصوير - نادر نبيل: قالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بتعطيل الدراسة للطلاب غدًا الأربعاء بالمحافظات الثلاث؛ بسبب سوء الأحوال الجوية. وأكدت الوزارة في بيان اليوم، سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة. يأتي ذلك بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعطيل الدراسة غدًا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار الحكومة.. "التعليم" تصدر توضيحًا بشأن تعليق الدراسة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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