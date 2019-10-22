مصر | وفاة طفلة صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في العاشر من رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة طفلة صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في العاشر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت طفلة مصرعها اليوم الثلاثاء إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بلاغا بوفاة طفلة في الحي ال 14 بمدينة العاشر إثر إصابتها بصعق كهربائي أثناء عودتها من الدرس.

حيث تبين كانت الكهرباء منقطعة عن الحى واثناء عودتها حدث ماس كهربائي بمياه الأمطار المتراكمة بالشوارع ما أدى لإصابة الطفلة ووفاتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تابع عمليات شفط مياه الأمطار بعدد من الطرق الرئيسية والشوارع بمدينة بلبيس والتأكد من أنتظام عمليات إزالة أى تجمعات للمياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية وذلك بعد أن تعرضت مدينة بلبيس لهطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة صاحبها نشاط ملحوظ في حركة الرياح وإنخفاض درجات الحرارة.

وحرص المحافظ على تفقد عدد من الشوارع بالمدينة للإشراف بنفسه على أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار بمعرفة سيارات الكسح التابعة لرئاسة المركز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي .

وأمر المحافظ برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية للتأكد من كفاءة الصرف الصحي والبالوعات وجاهزية سيارات الكسح اللازمة للتخلص من رفع مياه الأمطار في الشوارع والطرق الرئيسية وكذلك صيانة أعمدة الإنارة والتأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

