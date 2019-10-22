مصر | كثافات أعلى الطريق الدائري إثر وقوع حادث مروري بالبراجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات أعلى الطريق الدائري إثر وقوع حادث مروري بالبراجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية أعلي الطريق الدائري، بمنطقة البراجيل، شمال محافظة الجيزة، إثر وقوع حادث مروري بالطريق، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلي الطريق الدائري، بمنطقة البراجيل، شمال الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وصحبتهم قوة أمنية بإشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، لفحص البلاغ، وسنوافيكم بباقي التفاصيل.

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