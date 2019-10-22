مصر | كثافات أعلى الطريق الدائري إثر وقوع حادث مروري بالبراجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات أعلى الطريق الدائري إثر وقوع حادث مروري بالبراجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلي الطريق الدائري، بمنطقة البراجيل، شمال الجيزة.
وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وصحبتهم قوة أمنية بإشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، لفحص البلاغ، وسنوافيكم بباقي التفاصيل.
ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح البيان، أنه تتوالى درجات الحرارة انخفاضها ليسود طقس لطيف علي السواحل الشمالية، معتدل علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة جنوبا نهارا، مائل للبروده ليلًا، وكما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد.
وبحسب البيان، أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وقد تمتد إلي شمال الصعيد، وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق من شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي البحر الأحمر وخليج السويس.