مصر | الحماية المدنية تسيطر على حريق بكورنيش النيل في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تسيطر على حريق بكورنيش النيل في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال الحماية المدنية علي حريق هائل، في مساحة أرض مليئة بالهيش، بكورنيش النيل بمدينة حلوان، مساء اليوم الثلاثاء، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب حريق بمساحة أرض مليئة بالهيش، بمنطقة ركن فاروق بكورنيش النيل حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارت إطفاء، و2 تانك مياه، وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده.

وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.