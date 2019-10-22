مصر | مصرع وإصابة 16 شخصا في حادث مروري بطريق الكريمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 16 شخصا في حادث مروري بطريق الكريمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين، إثر وقوع حادث مروري بطريق الكريمات، بنطاق مركز شرطة الصف، جنوب محافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفي بواسطة سيارات الإسعاف، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق الكريمات جنوب محافظة الجيزة ووجود مصابين ومتوفيين.

ووجه اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإنتقال رجال المرور لمكان الحادث، وبإنتقال رجال المرور، وصحبتهم قوة أمنية من مركز شرطة الصف، تبين أنه حال سير سيارة ميكروباص بالطريق، اصطدمت باخري مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفي الصف المركزي، بواسطة سيارات الإسعاف، لتلقي العلاج اللازم.

وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.