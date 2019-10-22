مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 61 قطعة سلاح ناري و137 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 61 قطعة سلاح ناري و137 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل أجهزة الأمن حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، حيث تم ضبط 61 قطعة سلاح نارى بحوزة 58 متهما، خلال 24 ساعة.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تنفيذ (55947) حكم قضائي متنوع، وضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 6 متهمين، ارتكبوا 3 حوادث متنوعة.

كما تم ضبط 137 قضية مخدرات، بحوزة 147 متهمًا، وضبط 44 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط (382) دراجة نارية مخالفة، وإعادة (سيارتين- 3 دراجات نارية)، وضبط (29710) مخالفة مرورية، و60 قضية بيئة.

وتضمنت المضبوطات على النحو التالي:

14 بندقية آلية.

12 بندقية خرطوش.

4 طبنجات.

31 فردا محليا.

468 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

195 قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 55947 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

211 حكم جناية.

17351 حكم حبس جزئى.

3252 حكم حبس مستأنف.

27466 حكم غرامة.

7667 حكم مخالفة.

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وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 2 تشكيل عصابى، ضما 6 متهمين، ارتكبوا 3 حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 137 قضية مخدرات بحوزة 147 متهما، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 5،350 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 6،462 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،028 كيلو جرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 100 جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 120 جرام.

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،130 كيلو جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 195 جرام.

عدد 2912 قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 31 متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 13 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 382 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة سيارتين- 3 دراجات نارية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط 29710 مخالفة مرورية، 60 قضية بيئة.

فى مجال فحص السائقين: فحص 59 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 4 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.