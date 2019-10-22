مصر | شاهد.. لحظة اقتحام سيارة مسرعة لمحل شهير بالسيدة زينب (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لحظة اقتحام سيارة مسرعة لمحل شهير بالسيدة زينب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحمت سيارة مسرعة، يقودها شاب، أحد المطاعم الشهيرة بالسيدة زينب لتستقر السيارة في واجهة المحل، ونتج عن الحادث تهشم واجهة المطعم، وإصابة الزبائن بإصابات خفيفة.

البداية عندما تلقي رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بقيادة الرائد أحمد سعيد، بلاغ بوقوع حادث اصطدام سيارة بواجهة محل بالسيدة زينب، يقودها "أ. ر. ع"، 29 سنة، صحاب محل ألبان، اصطدم بواجهة المطاعم، ونتج عن الحادث إصابة بعض الزبائن المحل بإصابة خفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتبين أن الحادث وقع إثر تعطل الفرامل السيارة.