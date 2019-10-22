مصر | مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بمركز فايد بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بمركز فايد بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى منطقة أم عمر دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

كانت معلومات وردت لمفتشى قطاع الأمن العام عن قيام "س.س. س. ح" وشهرته كريم 24 سنة عاطل مقيم بشمال سيناء؛ بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من منطقة أم عمر دائرة مركز فايد بالإسماعيلية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية من ضباط مجموعة العمل وحال اقتراب القوات لمكان تواجده بادر باطلاق أعيرة نارية تجاههم، وعلى الفور احكمت القوات التعامل معه وتم اسكات مصدر النيران وتبين مقتله.

وباستكمال الفحص، عثر بجوار جثته على «بندقية اليه – طبنجة مطموسة الارقام – 5 خزينة الية – 214 طلقة مختلفة الأعيرة – كيلو لمخدر الهيروين – ميزان حساس – دراجة نارية بدون لوحات معدنية – 4 هواتف محمولة ).

جاء ذلك في إطار خطة العمل الموضوعة بمعرفة قطاع الأمن العام لإستهداف بؤرة منطقة أم عمر والسحر والجمال وتشكيل مجموعة عمل برئاسة القطاع وبمشاركة مفتشى الأمن العام وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى لتصفية تلك البؤرة.