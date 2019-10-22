مصر | حبس 4 أشخاص كان بحوزتهم تمثالا أثريا قبل بيعه بالتبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 4 أشخاص كان بحوزتهم تمثالا أثريا قبل بيعه بالتبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر المستشار أنس عفيفى وكيل النائب العام بحلوان، بحبس مقاول وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات للقبض عليهم وبحوزتهم تمثالا أثريا قبل بيعه لأحد الوسطاء بمنطقة التبين، كما قررت النيابة العامة بعرض التمثال على وزارة الآثار للتأكد من أثريته.

وبداية الواقعة، كانت بوقوف المقدم محمد بكري، رئيس مباحث قسم التبين، بمنطقة طريق الأوتوستراد واثناء وقوفهم بكمين على الطريق وبمرور سيارة ملاكي خاصة ويوجد بداخلها اربع اشخاص وهما "أحمد.ر.ص" مقاول، و"محمد.أ.ف."، سائق، واثنين أخرين فتم الاشتابه بهما فأمر المقدم محمد بكري بتفتيش السيارة فعثرو بحوزتهم على "تمثال فرعوني متوسط الحجم" يشتبه في أثريته وطبنجة صوت ومبلغ مالي 40000 جنيه، واتضح ان كل من بالسيارة مطلوبين وعليهم احكام جنائية فتم القبض عليهما.

بمواجهتهم أمام اللواء محمد الشرقاوي مدير القطاع، بما أسفر عنه الضبط أقروا أنهم كانوا في سبيلهم لعرضه للبيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2757 وتباشر النيابة العامة استكمال التحقيقات.