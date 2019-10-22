مصر | توقف حركة المرور بعد انقلاب سيارة نقل في الاتجاه من ميدان الرماية للمحور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقف حركة المرور بعد انقلاب سيارة نقل في الاتجاه من ميدان الرماية للمحور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، كثافات مرورية مساء اليوم، وذلك بعد انقلاب سيارة في المنطقة من ميدان الرماية والمتجه إلى المحور، وعلى الفور تم نشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث لتنظيم حركة السير.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغـا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بانقلاب سيارة نقل في الاتجاه من ميدان الرماية إلى المحور، وعلى الفور تم نشر الخدمات من ضباط وافراد والدفع بسيارات الاغاثة المرورية والأوناش وذلك؛ لرفع حطام الحادث من الطريق، وتنظيم حركة السير.