مصر | توقف حركة المرور بعد انقلاب سيارة نقل في الاتجاه من ميدان الرماية للمحور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقف حركة المرور بعد انقلاب سيارة نقل في الاتجاه من ميدان الرماية للمحور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغـا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بانقلاب سيارة نقل في الاتجاه من ميدان الرماية إلى المحور، وعلى الفور تم نشر الخدمات من ضباط وافراد والدفع بسيارات الاغاثة المرورية والأوناش وذلك؛ لرفع حطام الحادث من الطريق، وتنظيم حركة السير.
وتشهد محافظات جمهورية مصر العربية، الآن، حالة من الطقس السيء، وسقوط أمطار خفيفة على عدد من المحافظات، كما شهدت القاهرة والجيزة هطول أمطار محدودة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وحذر خبراء الطقس بضرورة اتباع درجات الحرارة وحالة الطقس أولًا بأول من خلال البيانات الرسمية التي تصدرها الهيئة بشأن حالة الطقس أولًا بأول.
وعن موجة الطقس السيئة، حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، قائدي السيارات خاصة المواطنين بضرورة توخي الحذر خاصة في الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية الكثيفة "الظاهرة الخطيرة"، التي تضرب مصر، موجهًَا تحذيرًا عاجلًا بضرورة اتباع نصائح الإدارة العامة للمرور.