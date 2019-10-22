أخبار مصر | محافظ القاهرة: شبكات الصرف لم تستطع استيعاب مياه الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: شبكات الصرف لم تستطع استيعاب مياه الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن منطقة شرق القاهرة ومصر الجديدة، تعرضت، اليوم، إلى سيول على مدار 90 دقيقة، حيث تقدر الأمطار التي سقطت بنحو 650 ألف م2 مياه.

وأشار المحافظ إلى أن كافة الأحياء وشركة الصرف الصحي، كانت على استعداد تام قبل سقوط الأمطار، سواء بتطهير البالوعات أو تسليك مصارف الأمطار، أو تجهيز المعدات الخاصة بالشفط.

وأوضح "محافظ القاهرة" أن كمية الأمطار التي سقطت لم تستطع شبكات الصرف المختلفة استيعابها، خاصة بمناطق نفق العروبة والأوتوستراد، وبعض شوارع مدينة نصر.

ونوه إلى أن عشرات السيارات المخصصة لشفط المياه كانت موجودة بالمواقع المختلفة للتعامل مع الوضع، ولكن التكدس المروري أحدث حالة من التأخر في عملية شفط المياه، مؤكدًا على استمرار عملية الشفط بجميع المناطق المتأثرة من السيول.

