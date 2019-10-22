أخبار مصر | رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر: السيسي قائد عظيم وإنسان.. ووحدتنا أفشلت مُخططات حروب الجيل الرابع (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر: السيسي قائد عظيم وإنسان.. ووحدتنا أفشلت مُخططات حروب الجيل الرابع (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منال العبسي: الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد إنسان.. وحمل مسئولية مصر والمصريين على أكتافه دون تردد.

*الأحزاب السياسية تمارس عملها بكل حرية ودون تقييد أو تضييق من قبل السلطة التنفيذية

*إجراء التعديلات الوزارية تستهدف ضح دماء جديدة داخل أروقة الوزارات المختلفة

*أتمنى إجراء تعديلات على القوانين المُتعلقة بالأحوال الشخصية بأسرع وقت

*المرأة لم تحظى بالاهتمام في أي عهد رئاسي بما حظيت به في عهد الرئيس السيسي

أطالب الأحزاب بالتوصل مع المواطن وعدم الاقتصار على ممارسة العمل السياسي فقط.. وبإنشاء تنسيقية للمرأة في الأحزاب

كشفت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، عن سبب تقدم باستقالتها من حزب الوفد، مُؤكدة أن السبب في ذلك هو فقدانها الأمل بما يتعلق بتوافق الرؤى مع الحزب والسياسة الواضحة تجاه قضايا المرأة ومكافحة الإرهاب والفقر وغيرها من القضايا التي رسمت خيوط مواجهتها ثورة 30 يونيو المجيدة، مُشيرة إلى أن الحزب عريق ويمتلك قيادات حكيمة.

وأضافت العبسي، في حوار لـ"الخليج 365"، أن الدولة المصرية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسى نجحت بامتياز في العودة مرة أخرى إلى مكانتها الريادية بين الأمم، كما نجح في تغيير خريطة العلاقات الخارجية بما يتوافق مع المصلحة المصرية.

وإلى نص الحوار:

* في البداية.. كيف نقيم أداء الوزيرات بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي؟

جميع الوزيرات بالحكومة تولوا مسئولية الحقائب الوزارية في توقيت عصيب تمر به مصر في ظل التحديات التي تخوضها في كافة المجالات، إلا أنهن بذلن قصارى جهدهن وأدوا واجبهن الوطني كما طُلب منهن حسب احتياجات الدولة ونكن لهن كل الاحترام والتقدير ولكن نريد أن يكون هناك مجهود أكثر عما كان في الآونة القادمة.

* هناك معلومات يتم تداولها من حين لآخر عن إجراء تعديلات وزارية.. برأيك.. هل هناك وزراء من الأفضل تغيرهم؟

حول نقطة إجراء تعديلات وزارية في الفترة الزمنية القادمة فلن أستطيع التعليق على معلومات يتم تداولها دون قرار رسمي، ولكن بشكل عام إجراء التعديلات الوزارية تستهدف في المقام الأول ضخ دماء جديدة داخل أروقة الوزارات المختلفة بحسب رؤية القيادة السياسية لما سيتم تحقيقه في الفترة المُقبلة ولما تريد تحقيقه الدولة في المستقبل.

* من وجهة نظرك.. كيف ترى أداء النائبات تحت قبة البرلمان؟

هناك بعض النائبات استخدمن صلاحياتهن التشريعية والرقابية كنائبات كما منحها لهن الدستور بالصفة النيابية على أكمل وجه، واتسموا بالشجاعة والجراءة في مواجهة التحديات التي تخوضها الدولة المصرية، وأتمنى للمرأة أن يكون لها دور فعال وقوي يليق بمكانتها وبما حققتها من انجازات في البرلمان القادم، وخاصة بعد زيادة الكتلة النسائية بالتعديلات الدستورية الأخيرة الجديدة بنسبة 25% من عدد مقاعد البرلمان.