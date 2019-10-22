أخبار مصر | بسبب الأمطار.. أتوبيس مدرسة عالق فى مدينة نصر منذ الثالثة عصرًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الأمطار.. أتوبيس مدرسة عالق فى مدينة نصر منذ الثالثة عصرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الغضب انتشرت بين أولياء أمور طلاب مدرسة "مانور هاوس" بالتجمع الخامس وذلك بسبب أن الطلاب مازالوا فى باص المدرسة على خلفية غلق بعض الشوارع بمدينة نصر نتيجة هطول أمطار غزيرة، ومازالوا عالقين منذ الساعة الثالثة والنصف عصرًا حتى الآن.

وقالت إحدى أولياء الأمور فى تصريح خاص، إن الطلاب قد خرجوا من المدرسة فى الساعة الثالثة عصرًا وحتى الآن لم يصلوا إلى المنزل بسبب الكثافة المرورية فى مدينة نصر وأن باص المدرسة مازال عالقا فى مدينة نصر بسبب الأمطار الغزيرة.

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وناشد أولياء أمور طلاب المدرسة، محافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة ووزير التربية والتعليم، بإعطاء المدارس إجازة غدًا حتى تنتهى هذه الأمطار، حفاظًا على سلامة الطلاب.

وشهدت معظم شوارع وميادين العاصمة مساء اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية عالية بالتزامن مع الذروة المسائية ووجود أمطار في أماكن مختلفة بالعاصمة، ويكثف رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة من وجودهم.

وشهدت معظم شوارع وميادين مصر الجديدة كثافات مرورية عالية بسبب تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار بالطرق، من بينها نفق الثورة وشارع الميرغني ونفق العروبة.