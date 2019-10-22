أخبار مصر | رئيس البرلمان: "من المستحيل مخالفة الدستور تحت أي ظرف من الظروف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: "من المستحيل مخالفة الدستور تحت أي ظرف من الظروف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أنه من المستحيل أن يخالف نصوص الدستور تحت أى ظرف من الظروف، قائلا: "كتبنا الدستور فى ظروف دقيقة جدًا، حينئذ كان حظر تجوال، وسهرنا لمنتصف الليل نكتبه باحترافية بعيدًا عن الانحراف".

وأضاف "عبد العال"، أن اليد التى كتبت الدستور لا يمكن على الإطلاق أن تطاوعني فى مخالفته لا نصًا ولا روحًا، مؤكدًا أنه دائمًا ما يحرص على الالتزام بكل حرف من حروفه.

ووجه الدكتور علي عبد العال، أعضاء المجلس بعدم مقاطعة وزير الإسكان والمرافق العامة أثناء حديثة خلال الجلسة العامة للرد على طلبات الإحاطة، قائلًا: "لا يمكن للنواب كلما قال الوزير كلمتين يتم مقاطعته".

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وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الثلاثاء، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.