أخبار مصر | بـ5000 جنيه.. "القوى العاملة" تطرح 200 فرصة عمل جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ5000 جنيه.. "القوى العاملة" تطرح 200 فرصة عمل جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 200 فرصة عمل، بإحدى الشركات بالحي السابع بمدينة نصر، وذلك براتب يصل لـ5000 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة، عدد 100 سائق، يشترط حصولهم على رخصة ثانية أو ثالثة، براتب يصل إلى 3900 جنيه، كما تطلب الشركة 100 مندوب مبيعات وسائق، لديهم رخصة ثانية، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل فوق المتوسط، براتب يصل إلى 5000 جنيه، وأن لا تتعدى أعمارهم عن الـ45 عاما، والخبرة لا تقل عن سنة واحدة.

ونوهت الشركة إلى أماكن عملها والتي تقع السادس من أكتوبر، ومدينة نصر والقطامية.

ومن المزايا التي تقدمها الشركة، توفير تأمين طبي، وتأمين اجتماعي.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على المدير المسئول عبر الرقم التالى: 01029160383.

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كما نشرت الوزارة، من خلال النشرة القومية للتشغيل عن شهر أكتوبر، مجموعة من الوظائف المختلفة في عدد كبير من الخصصات، وذلك من أجل القضاء على البطالة بتوفير فرص عمل للشباب بمرتبات مجزية.

وتضمنت الوظائف "أفراد أمن ومنتدوبي مبيعات وفنًي خراطة وفنًي برادة وفنًي تشطٌبات اتوبٌيسات خٌياط جلود وخٌياط ماكٌنة وفنًي كهرباء وفنًي ميكانٌيكا وفنًي إنتاج وفنًي طباعة سٌيلك سكرٌين وعمال إنتاج وسائقين وصيدلي ومساعد صيدلي وكول سنتر، وغيرها".

وتراوحت المرتبات ما بين 2000 جنيه إلى 7500 جنيه حسب الخبرة، حيث تطلب بعض الوظائف خبرة وبدون خبرة، كما يتم توفير بعض المزايا من خلال توفير سكن للمغتربين.

لمعرفة الوظائف المتاحة والمرتبات يرجى الدخول هنا

