أخبار مصر | النقل: انتظام حركة السكك الحديدية والمترو والموانئ وعدم تأثرها بسقوط الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: انتظام حركة السكك الحديدية والمترو والموانئ وعدم تأثرها بسقوط الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت البلاد اليوم الثلاثاء لتحول في الطقس، مع انخفاض درجات الحرارة، وهطول الأمطار الغزيرة على القاهرة والمحافظات، ومن جانبه أعلن محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل انتظام حركة السكك الحديدية ومترو الأنفاق في الثلاث خطوط.

وتابع: كذلك انتظام حركة السفن بالموانئ البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط، وحركة المرور على الطرق التابعة لوزارة النقل وعدم تأثرها بسقوط الأمطار الغزيرة.

وأشار عز إلى أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أصدر توجيهاته لكافة رؤساء الهيئات التابعة للوزارة بالمتابعة المستمرة لكافة مرافق النقل، ورفع درجة الاستعداد بها مع انتشار فرق الصيانة والطوارئ لمواجهة أي أعطال طارئة تنتج عن الطقس السيء.

ولفت إلى أن وزير النقل يتابع انتظام حركة مرافق النقل من خلال غرفة الأزمات بالوزارة وأنه يتلقي تقارير على مدار الساعة بحركة النقل والمواصلات من كافة الجهات والمرافق التابعة للوزارة.