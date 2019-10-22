أخبار مصر | مصدر بـ"النقل" يوضح كيف يتم التعامل مع الأمطار الغزيرة في محطات المترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بـ"النقل" يوضح كيف يتم التعامل مع الأمطار الغزيرة في محطات المترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مسؤول بوزارة النقل، إنه تزامنا مع موسم تساقط الأمطار، إدارة مترو الأنفاق تقوم بإعلان حالة الطوارئ واستعداد كافة فرق الطوارئ بالمحطات خاصة في المحطات السطحية بالخط الأول للمترو.

وأضاف في تصريحات خاصة للفجر، أن أسوأ حالات تأثر المترو بهطول الأمطار الغزيرة، تكمن في أعطال الشبكة الهوائية الكهربائية، وأن فرق الطوارئ تكون مستعدة للتعامل مع هذه الأزمات لإصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن، بجانب التعديلات التي تقوم بها إدارة التحكم المركزي للتشغيل، حيث تقوم بعزل كامل للمنطقة التي بها العطل، مع تسيير باقي القطارات.

تعامل المترو مع هطول المطار في محطات الخطوط الثلاث

وعن حجم تأثر كل خط من الخطوط الثلاث للمترو، أوضح أن طبيعة كل خط تتطلب تدخل مختلف عن الأخر، ولكن بشكل عام يتم تقليل سرعة القطارات على المسير من 80 كمساعة لـ 60 كمساعة وأن الخطوط يتم التعامل معها كما يلي:

أولا الخط الأول للمترو:

ويعد الخط الأول للمترو أكثر الخطوط المكشوفة ومحطاته سطحية، فتنتشر فرق الطوارئ في أسرع وقت، كما أن كابلات الكهرباء في الخط كلها مقاومة للمياه، ولا يتم تكوم المياه على القضبان والسكة لامتصاص البازلت لها.. كذلك فإن الشبكة الكهربائية مصممة لمقاومة الأمطار ومزودة بموانئ صواعق لامتصاص الصواعق.

ثانيا الخط الثاني والثالث:

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وأوضح أن طبيعة محطات الخطين الثاني والثالث تختلف عن الأول لأن أغلبهم محطات نفقية، مكونة من ثلاث مستويات، تكون المحطة الكهربائية عادة في المستوى المتوسط من المحطة وبالتالي فانه يعزلها دور كامل "دور شبابيك التذاكر" عن الأمطار.

وتابع: إلا أن الأمطار تتسبب في تكوم المياه في مداخل المحطات، ويتم معالجة ذلك بوجود مصارف في المداخل يقوم عاملي المحطات بتصريف المياه من خلالها وتحويلها لمسارات الصرف والمجاري.

وبشكل عام يقول أن أكبر أزمة تتسبب الأمطار فيها للمترو تكدس وازدحام الجمهور ي المحطات النفقية، موضحا أن الجمهور وقتها ينقسم لنوعين:

- الأول جمهور يفضل ركوب المترو وقت هطول الأمطار لأنه الأكثر أمانا والأسرع، وذلك لأن الطرق والشوارع تكون مغلقة مع خطورة القيادة فيها.

- الثاني جمهور يفضل الاحتماء بالمحطات حتى انتهاء هطول الأمطار في الخارج.

وعن وجود محطات يتكرر بها الأعطال خلال هطول الأمطار، أوضح، أنه لا يوجد محطات تتكرر بها هذه الظاهرة خاصة في آخر اربع سنوات، حيث تم تجديد الشبكة الهوائية ومكوناتها بالكامل.