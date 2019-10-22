أخبار مصر | هل تختلط مياه الصرف الصحي والشرب في حال كسر المواسير؟.. وزير الإسكان يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تختلط مياه الصرف الصحي والشرب في حال كسر المواسير؟.. وزير الإسكان يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الإسكان والمرافق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه في حال حدوث كسر فى المواسير، لن تختلط مياه الصرف الصحى بمياه الشرب، لكن يمكن أن يحدث العكس.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في الجلسة العامة، أن مواسير أو شبكات مياه الشرب والصرف الصحى لا يتم وضعها على مستوى واحد، لأن شبكات مياه الشرب شبه سطحية وتعمل تحت ضغط، أما الخاصة بالصرف "عميقة"، وبالتالى لو حدث كسر فى ماسورة لن تختلط مياه الصرف بمياه الشرب، لكن يمكن أن يحدث العكس.

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وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الثلاثاء، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.