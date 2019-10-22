أخبار مصر | محلية البرلمان تناقش عدد من طلبات الإحاطة بشأن المغالاة في أسعار تقنين الأراضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلية البرلمان تناقش عدد من طلبات الإحاطة بشأن المغالاة في أسعار تقنين الأراضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة بشأن المغالاة فى أسعار تقنين الأراضى والمنازل لواضعى اليد طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018.

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة على ضرورة أن تعمل الحكومة على مشكلة المغالاة فى تسعير تقنين الأوضاع للأراضى والمنازل لواضعى اليد.

وقال "السجيني"، إن اللجنة أفردت جلسات عديدة لهذا الملف، وتواصل مناقشته ومتابعته فى إطار المسئولية والممارسة الرشيدة، بالتنسيق مع الحكومة، مضيفًا: "القانون رقم 144 لسنة 2017، له سابقة فى مدته، وهو أكبر قانون أخذ تعديلات فى اللائحة التنفيذية، وكل التعديلات كانت فى صالح المواطن، وحتى الآن عندنا 3 لوائح تنفيذية فى أقل من سنة وشهرين، وذلك معناه أن الحكومة تستمع جيدا، والتعديلات على اللائحة التنفيذية قد تكون راعت بعض التعديلات التشريعية المقدمة من النواب، لكن تبقى المسألة الجوهرية قائمة وهى التسعير، فالظاهر عند الحكومة أن عدد الراغبين فى التقنين 280 ألف حالة، لكن فى الواقع هم ملايين".

وتابع: "يجب أن تتعلم عندما نكون أمام إصلاحات هيكلية، عليك أن تنزل أرض الواقع وتعرف المشكلات والتحديات والحلول، لابد أن يكون هناك عرض أمين على القيادة السياسية، ولو كانت الحكومة استمعت لنا جيدا من أول اجتماع فى اللجنة بخصوص هذا الملف، لكن ضيعت علينا سنتين، والخسارة الكبيرة أزمة الثقة، والعبرة بالنتيجة أنت قولت كحكومة إنك هتحصل 100 مليار من ملف تقنين الأوضاع، ونحن منتظرين"، مشيرًا إلى أن اللجنة عندما ناقشت قانون 144 لسنة 2017، أقرته كما جاء من الحكومة ولم تعدل عليه إلا نسبة المحليات لتزيد من 10 إلى 15 %.

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وعن استمرار المغالاة فى تسعير أراضى تقنين الأوضاع، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "الأسعار مغالى فيها، وإذا جاء التسعير مغالى فيه فوق قدرة المواطن لا تنتظر النتائج، ونحن فى اللجنة تأكدنا أن الأسعار مغالى فيها، وهنخلص ضميرنا فى هذه المسألة وسنصدر تقرير نهائى بشأنه، ونحدد المسئولية لأننا هنكون أمام إهدار للمال العام، لازم تدرس الموضوع كويس، نشتغل ونخلص، لحل هذه المشكلة حتى القضاء على ظاهرة البناء العشوائى والمخالف، فإذا استمرت معدلات ومعايير التسعير الحالى لهذا الملف بهذا الشكل لن يؤدى إلى أى تطور، فالتسعير لم يحدث فيه شيء من قريب أو بعيد، عشان كده الناس ابتدت ترجع للقضاء والطعون".

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الثلاثاء، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.