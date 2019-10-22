أخبار مصر | لجنة النقل بالبرلمان تستنكر غياب ممثلي وزارة التخطيط عن اجتماعها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة النقل بالبرلمان تستنكر غياب ممثلي وزارة التخطيط عن اجتماعها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، خلال استعراض اللجنة نتائج الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة إلى محافظة مرسى مطروح فى الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر 2019، إن عدم حضور مسئول مختص أو ما ينوب عنه يعكس عدم اهتمام من جانب الوزارة، مطالبة بضرورة حضور الوزير وأن يكون لديه بيانات ومعلومات تفيد النواب.

وشهدت اللجنة تأجيل كل ما يخص مواضيع التخطيط الواردة بتقرير اللجنة، معربع عن استياءها من عدم حضور مسئول مختص من وزارة التخطيط.

من جانبه أشار النائب محمد بدوى دسوقى، إلى عدم وجود معامل فى المنافذ، مشددا على ضرورة وجود معمل مع كل منفذ تابع لميناء، مطالبًا بإغلاق المنافذ التى لا يوجد بها معمل، مطالبًا بعمل طريق جديد من السلوم البرى بدلا من الطريق الحالى الذى يشكل خطورة على سلامة الشاحنات.

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وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الثلاثاء، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.