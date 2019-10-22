أخبار مصر | بـ"المواتير وسيارات الشفط".. كيف واجهت محافظة الجيزة مياه الأمطار؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"المواتير وسيارات الشفط".. كيف واجهت محافظة الجيزة مياه الأمطار؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظة الجيزة، سقوط أمطار على عدة مناطق منها، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد التحذيرات التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، بانخفاض درجات الحرارة.

ونشرت محافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد، سيارات شفط المياه في جميع أنحاء المناطق التي تشهد تجمع لمياه الأمطار، لمواجهة السيول والعمل على إزالتها قبل تكدس المياه على الطرق.

وعززت هيئة النظافة الطرق بمواتير محملة على السيارات لشفط مياه، بالإضافة إلى سيارات الكسح، كما تم عمل تطهير لمخرات السيل الواقعة بنطاق المحافظة والبالغ عددها 7 مخرات.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة بدأت استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء بسيارات شفط المياه لسرعة التدخل وإزالة مياه الأمطار من الشوارع، إضافة إلى تجهيز مواتير الشفط لاستخدامها فى المناطق التي تشهد كثافات مرورية عالية خاصة بمطالع ومنازل الكباري والطرق الرئيسية.