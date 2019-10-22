شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأمطار تغلق شارع جوزيف تيتو وتغرق السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الأمطار الغزيرة التى ضربت مصر الجديدة، إلى غرق عدد من الشوارع، حيث أغرقت المياه السيارات وإثرت على السيولة المرورية فى الشوارع .

وأغرقت مياه الأمطار شارع جوزيف تيتو وعدد من الشوارع المؤدية لطريق المطار ونفق العروبة وعدد من شوارع منطقة رابعة وشوارع بشرق مدينة نصر.

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ودفعت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، بـ 70 سيارة ومعدة لشفط المياه من الشوارع بشرق القاهرة، بالإضافة إلى عدد من المعدات المحمولة لشفط المياه، بعد غرق عدد من شوارع، بالإضافة إلى معدات شفط تابعة لشركة مياه الشرب وهيئة النظافة والتجميل.

وأكدت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن مياه الأمطار أغرقت نفق العروبة بارتفاع متر ونصف تقريبا، وأوشكت الشركة على شفط المياه وفتح النفق مرة أخرى أمام حركة المرور.

كما دفعت محافظة القاهرة بعدد كبير من معدات شفط المياه بشوارع شرق القاهرة ومدينة نصر ومنطقة رابعة لشفط مياه الأمطار، بالتزامن مع مرور محافظ القاهرة بالشوارع التى أغرقتها المياه.