القاهرة تدفع بسيارات لسحب مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت محافظة القاهرة بفرق عمل وعدد كبير من سيارات رفع المياه إلى المناطق التى شهدت هطول للأمطار وتخزين للمياه فى الشوارع والأنفاق الأرضية. وتعمل سيارات رفع المياه على شفط مياه الأمطار من أماكن تجمعها خاصة فى نفقى الأزهر والعروبة ومنطقة المنصة بمدينة نصر، ونفق شارع التسعين فى التجمع الخامس، حيث يجرى العمل الآن لشفط مياه الأمطار بشكل سريع حتى تعود الحركة المرورية إلى طبيعتها. Advertisements وشكل مجلس الوزراء غرفة عمليات تحت الأشراف المباشر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقوم الغرفة بالمتابعة اللحظية لعملية شفط وسحب مياه الأمطار فى الأنفاق والشوارع والتى تسبب فى أعاقة العملية المرورية.

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