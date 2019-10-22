شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم استخدام بطاقات المشتريات البنكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى ورد من بينها سؤالا حول المعاملات البنكية جاء نصه:"ما حكم استخدام بطاقات المشتريات البنكية والتى تمنح فترة سداد 55 يومًا".

وأجاب عن السؤال الشيخ عبد الله عجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"هذه معاملة جائزة ولا شيء فيها بشرط التسديد فى المدة المحددة".

Advertisements

كما أجاب عجمى على سؤال آخر جاء نصه :"ما حكم عمل وثائق التأمين على الأفراد"، حيث أكد أنها معاملة جائزة شرعًا.

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.