شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. محافظ القاهرة ومساعدوه يسيرون وسط المياه لمتابعة صيانة المحاور الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرقت عدد من شوارع القاهرة، فى مياه الأمطار، التى شهدتها عدة محافظات اليوم،وتفقد محافظ القاهرة عدة شوارع، لمتابعة اعمال شفط المياه خاصة بالمحاو الرئيسية بالقاهرة حيث ظهر المحافظ يسير وسط المياه التى أرقت بعض الشوارع لتغرق المياه قدمى المحافظ وعدد من مسئولى المحافظة.

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واكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء متواجدين بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية ، مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ ، وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والانفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقاً وتمركزها مدعمة بفرق انقاذ إلى جانب هذه النقاط .

بالاضافة إلى الشفاطات المتوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حى لإزالة اى تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع وذلك عن طريق التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات من خلال أرقام 23912136 ، 23907141 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة .