شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم تربية "الكلب" فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى ورد من بينها سؤالا جاء نصه:"ولادى عايزين يربوا كلب فى المنزل هل هذا حلال أم حرام".+

وأجاب عن السؤال الشيخ عبد الله عجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"لا يجوز تربية الكلب فى المنزل إلا لضرورة وحاجة ماسة مثل الحراسة أو الصيد والاستئناس لمن كبر سنه".

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وكانت دار الإفتاء المصرية، قد قالت فى وقت سابق: "يجوز اقتناء الكلاب التى يحتاجها المكلف فى حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع المنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم.. أما عن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ فى ذلك بمذهب السادة المالكية فى القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه فى حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه فى بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.