شكرا لقرائتكم خبر عن غلق صالة الوصول الداخلى 2 بمطار القاهرة الدولى بسبب مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أن شركة ميناء القاهرة الجوى قررت غلق صالة الوصول الداخلى رقم 2 بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة داخل الصالة، وانخفاض الصالة عن الأرض بعدة أمتار، وأشارت المصادر إلى قيام الشركة برئاسة المهندس أحمد فوزى بتحول 3 رحلات داخلية إلى صالة 3 وصول بالمبنى، كما تولى فريق من الصيانة شفط مياه الأمطار بالعربات المخصصة لذلك وفتح بالوعات صرف المياه .

وأضافت المصادر، أن حركة الإقلاع والهبوط داخل صالات السفر والوصول تسير بشكلها الطبيعي بمختلف مباني الركاب بالمطار، ولا توجد أي تأخيرات بالرحلات التى تقلع وفقا لجداول تشغيلها، باستثناء بعض الرحلات لشركة مصر للطيران التى تم تأخيرها بسبب الأمطار الغزيرة .

وقالت المصادر، إن كل أجهزة المطار داخل مختلف الصالات تعمل بشكل منتظم ولا يوجد أى تأخير بالرحلات سواء مع شركات الطيران أو الجهات العاملة بالمطار، وأشارت المصادر إلى انتظام حركة الإقلاع والهبوط.