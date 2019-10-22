شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصرف الصحى: أوشكنا على فتح نفق العروبة بعد سحب مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، بـ70 سيارة ومعدة لشفط المياه من الشوارع بشرق القاهرة، بالإضافة إلى عدد من المعدات المحمولة لشفط المياه، بعد غرق عدد من شوارع بالإضافة إلى معدات شفط تابعة لشركة مياه الشرب وهيئة النظافة والتجميل.

وأكدت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن مياه الأمطار أغرقت نفق العروبة بارتفاع متر ونصف تقريبا، وأوشكت الشركة على شفط المياه وفتح النفق مرة أخرى أمام حركة المرور.

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كما دفعت محافظة القاهرة بعدد كبير من معدات شفط المياه بشوارع شرق القاهرة ومدينة نصر ومنطقة رابعة لشفط مياه الأمطار، بالتزامن مع مرور محافظ القاهرة بالشوارع التى أغرقتها المياه.