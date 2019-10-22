شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 40 مشروعا لتوفير 1.3 مليون متر مكعب مياه بقيمة 5.5 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، إن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية 98%، وإنه لا يوجد ما يمنع الوزارة من توصيل المياه لأى مكان فى الجمهورية، ولكن هناك قوانين تحكم العمل الوزارة فى هذا الشأن، مثل قانون الزراعة.

وأضاف الوزير فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة طلبات إحاطة موجهة من النواب للوزارة، أن الوزارة لديها 40 مشروعا لتوفير 1.3 مليون متر مكعب من المياه بقيمة 5.5 مليار جنية، بحلول يونيه 2020.

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وقد طالب عدد من أعضاء مجلس النواب وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى العالقة والمتوقفة بعدد من القرى بالعديد من المراكز فى مُختلف المحافظات، لافتين إلى أن هذه المشروعات بدأ العمل فى بعضها منذ ما يزيد على 10 سنوات.