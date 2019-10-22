شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: حالة عدم استقرار الطقس وسقوط الأمطار مستمرة حتى يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود شاهين ، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد مستمرة حتى الجمعة المقبلة على أغلب أنحاء الجمهورية .

وأكد شاهين ، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " أن فرص الأمطار على القاهرة مستمرة خلال ال 72 ساعة المقبلة ، مشيرا الى إلى استمرار فرص تتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجة البحرى والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء تمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين وتكون هذة الامطار غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء .

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وشهدت عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، سقوط أمطار غزيرة ورعدية على عدة أنحاء متفرقة، وذلك تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس مستقر على أغلب أنحاء الجمهورية يستمر حتى الجمعة المقبلة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، فى ازدحام مرورى وبطء فى حركة المرور بسبب الأمطار، ولجأ المواطنين للإستعانة بغطاء الرأس للتغلب على الأمطار .