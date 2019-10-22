شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان للبرلمان: 100 مليار جنيه حجم الإنفاق على الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإسكان، إن إجمالى وحدات الإسكان الاجتماعى التى يجرى تنفيذها نحو 670 ألف وحدة، وجارى طرح 100 ألف، مضيفا:"أى أننا نتكلم فى ما يقرب من مليون إلا ربع وحدة، تم الانتهاء من 400 ألف وحدة وتم تخصيص للمواطنين 280 ألف وحدة وتم عمل 11 إعلانا تقدم لهم مليون مواطن".

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وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أنه بلغ حجم الاستثمارات 100 مليار جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل سعر الأرض ولا تدخل فى تكلفة الوحدة .

وتابع وزير الإسكان حديثه قائلا: "مشروع الإسكان الاجتماعى يحقق نقلة جيدة، ولو أن هناك بعض المحافظات تحتاج إلى إسكان اجتماعى فنحن على استعداد أن نوفر إسكان اجتماعى بشرط تواجد الارض داخل الأحوزة العمرانية وفقا للاحتياجات المطلوبة".