شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صديق: تطوير العشوائيات بالإسكندرية تكلف 10 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مدينة «غيط العنب» بالإسكندرية شهدت تطورًا هائلًا حيث أصبح يتوافر بها الكثير من الخدمات مثل المساجد والكنائس ومنافذ البيع والمركز الطبي والصحي ومركز الأسرة ومصانع وأماكن ورش ومركز أوليمبي على مستوى فاخر للغاية.

وأضاف «صديق» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه تم تسكين 3300 أسرة بعد عمليات تطوير المدينة ضمن مشروع بشاير الخير 1، لافتًا إلى أن بشاير الخير 3 و5 فيهم ما لا يقل عن 26 ألف أسرة من المقرر أن يسكنوا في نهاية 2019 ومنتصف 2020.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في أعمال العشوائيات بالإسكندرية تجاوز 10 مليارات جنيه، موضحًا أن كل ذلك تم بتنفيذ المنطقة الشمالية العسكرية.