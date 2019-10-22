شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق العشوائيات: تطوير قرية الصيادين بسوهاج بتكلفة 35 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم تنفيذ مشروع تطوير قرية الصيادين بسوهاج بإنشاء 207 وحدات بتكلفة 35 مليون جنيه، موضحًا أنه تم تسكينه منذ حوالي سنتين.

وأضاف «صديق» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الوحدات السكنية بقرية الصيادين تطل على النيل من جهة وعلى الزراعات من جهة أخرى في شكل ساحر، لافتًا إلى أن أهالي تلك المنطقة كانوا يعيشون في منازل غير آدمية بالمرة.

وأشار إلى أن الوحدات تجري وفقًا للاشتراطات البنائية كافة، ولم يتم بناء مدارس بالقرب منها لأن هناك مدارس بالأساس موجودة على مقربة من القرية.