شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: انتظام حركة السكة الحديد والمترو والموانئ البحرية والطرق رغم سقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، انتظام حركة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وحركة السفن بالموانئ البحرية وحركة المرور على الطرق التابعة لوزارة النقل وعدم تأثرها بسقوط الامطار الغزيرة. وأشار إلى أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أصدر توجيهاته لكافة رؤساء الهيئات التابعة للوزارة بالمتابعة المستمرة لكافة مرافق النقل ورفع درجة الاستعداد بها مع انتشار فرق الصيانة والطوارئ لمواجهة أي أعطال طارئة تنتج عن الطقس السيئ، لافتا إلى أن وزير النقل يتابع انتظام حركة مرافق النقل من خلال غرفة الأزمات بالوزارة، وإنه يتلقى تقارير على مدار الساعة بحركة النقل والمواصلات من كافة الجهات والمرافق التابعة للوزارة.

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