شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: تأخير رحلات الشركة بسبب الأمطار (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران إنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة، مساء الثلاثاء، قررت الشركة تأخير بعض رحلات الشركة التي تقلع من مطار القاهرة، مساء الثلاثاء، لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين على متن هذه الرحلات.

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تسببت الأمطار التي هطلت على أنحاء الجمهورية في كثافات مرتفعة على المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

وشهدت مناطق مصر الجديدة كثافات مرتفعة، نتيجة تجمع كميات كبيرة من الأمطار في الأنفاق، وأسفل الكباري، وشهد نفق العروبة تجمع كميات كبيرة من الأمطار وغرق سيارة، مما أدى لإغلاقه.

كما شهد طريق صلاح سالم كثافات مرورية مرتفعة، وتوقف لحركة السير، بداية من منطقة القلعة حتى مدينة نصر، كما شهدت كذلك مناطق وسط القاهرة ونفق أحمد حلمي تجمعات كبيرة من المياه، وتقوم محافظة القاهرة باستدعاء سيارات الشفط لسحب المياه وإعادة الحركة لطبيعتها.