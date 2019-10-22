شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: الشعب اللبناني محب للحياة ولبلده.. ويثق في سعد الحريري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الشعب اللبناني محب للحياة، ويحب بلده، ويريد تحسين أحوال ظروفه، وليس لديه رغبة في التخريب أو التصادم، ويدرك خطورة أن تصل الأمور مرة أخرى إلى الحرب الأهلية التي عانى منها كثيرًا.

وأضاف «مكرم»، خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء» المذاع على فضائية إم بي سي مصر، والذى تقدمه الإعلامية ياسمين عز، أن الطبقة السياسة اللبنانية متهمة دائمًا بأنها طبقة تخدم مصالحها، وتنسى مصالح الجزء الأكبر من الشعب اللبناني، ولابد من تذكير هذه الطبقة بأننا هنا مع الحفاظ على الدولة.

وأشار إلى أن الدولة الوطنية عندما تسقط وتتفكك يتبقى في النهاية المضار الأساسي هو المجتمع وجموع الناس.