شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: الشعب اللبناني محب للحياة ولبلده.. ويثق في سعد الحريري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الشعب اللبناني محب للحياة، ويحب بلده، ويريد تحسين أحوال ظروفه، وليس لديه رغبة في التخريب أو التصادم، ويدرك خطورة أن تصل الأمور مرة أخرى إلى الحرب الأهلية التي عانى منها كثيرًا.
وأضاف «مكرم»، خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء» المذاع على فضائية إم بي سي مصر، والذى تقدمه الإعلامية ياسمين عز، أن الطبقة السياسة اللبنانية متهمة دائمًا بأنها طبقة تخدم مصالحها، وتنسى مصالح الجزء الأكبر من الشعب اللبناني، ولابد من تذكير هذه الطبقة بأننا هنا مع الحفاظ على الدولة.
وأشار إلى أن الدولة الوطنية عندما تسقط وتتفكك يتبقى في النهاية المضار الأساسي هو المجتمع وجموع الناس.
كانت هذه تفاصيل خبر مكرم محمد أحمد: الشعب اللبناني محب للحياة ولبلده.. ويثق في سعد الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.