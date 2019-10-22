شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد: أرودغان يسعي لامتلاك السلاح النووي.. وطموحه الزائف جزء كبير من المشكلة السورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكرم محمد احمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن «هناك رغبة لدى أردوغان في امتلاك السلاح النووي بعد ما حدث في سوريا، مشيرا إلى أن الأكراد قاموا بعمل تصالح مع الحكومة السورية من أجل تهدئة الأمور وعدم تعكيرها».

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واضاف مكرم في لقاء له فضائية «ام بي سي مصر» مع الاعلامية ياسمين عز في برنامج «حديث المساء»، إن «حماية القوات السورية حدودها مكسب مهم خاصة في ظل البطش التركي».

وتابع مكرم أن صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية كشفت في تقرير لها بأن أردوغان ينوي تصنيع قبلة نووية، موضحا انه وفقا للصحفية التي ذكرت بأن الرئيس التركي مصمم على تفعيل هذا البرنامج النووي موكدا انه يشكل خطرا كبير على شعبه وعلى المنطقة.

وأشار مكرم أن «الرئيس التركي متهور ومتسرع وما ينوي فعله يسبب مشكلة كبير لبلاده ولشعبه أولا ويعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة بسبب التصرفات غير المسئولة التي تنتج عنه».