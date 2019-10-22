شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجّه برفع «الطوارئ» بسبب الأمطار.. ويؤكد: «الشفاطات متوافرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار.

وقال «عبدالعال»، خلال تفقده لمحور صلاح سالم، لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها القاهرة، ظهر الثلاثاء، إن جميع رؤساء الأحياء متواجدون بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه.

كما أكد أن الشفاطات متوافرة بالأحياء لإزالة أي تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق، بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع.