شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. برلمانى تركى يفضح "أردوغان": من بائع بطيخ لثامن أغنى سياسى بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تابعة للمعارضة التركية، فيديو يكشف فيه إقدام برلمانى تركى على فضح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وكشف رضوخه للإدارة الأمريكية.

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وخلال الفيديو يقول البرلمانى التركى، إن أردوغان رضخ لأمريكا خوفًا على ثروته الخاصة وذلك بعد تهديد أمريكا بتجميد ثروة وأصول أردوغان وعائلتة في أمريكا.

وتساءل البرلمانى التركى خلال الفيديو: هل باتت ثروات وممتلكات أردوغان وعائلته، مسألة أمن قومي بالنسبة لتركيا.. في 2011 أصبح أردوغان ثامن أغنى سياسى فى العالم بعد ان كان بائع بطيخ بحسب Forbs.