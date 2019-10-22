شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تؤجل إقلاع بعض الرحلات من مطار القاهرة بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسئول بمصرللطيران مساء اليوم الثلاثاء أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة مساء اليوم فى القاهره نتج عنها تكدس وازدحام في حركة المرور نتيجة توخي الحذر و بطئ حركة السيارات ومنها الطرق المؤدية لمطار القاهرة ومراعاة من مصرللطيران وحرصا علي مصلحة الركاب ، تقرر تأخير بعض رحلات الشركة التي تقلع من مطار القاهرة مساء اليوم لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين علي متن هذه الرحلات حفاظا علي التزاماتهم ومواعيدهم المقررة في السفر لوجهاتهم المختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر للطيران تؤجل إقلاع بعض الرحلات من مطار القاهرة بسبب الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.