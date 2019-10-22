شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: نشر قوات روسية وسورية على الحدود مع تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الروسية سيرجى لافروف، إنه سيتم نشر الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية على الجانب السوري من الحدود مع تركيا اعتبار من منتصف ليل 23 أكتوبر خارج منطقة العمليات العسكرية التركية.

وأضاف لافروف، بوتين وأردوغان اتفقا على إمكانية استمرار العملية التركية الحالية في منطقة محدودة حتى 32 كيلومترا داخل الحدود السورية.

وتابع وزير الخارجية الروسى، بوتين وأردوغان اتفقا على أن تنفذ روسيا اتفاقية أضنة الأمنية لعام 1998 بين دمشق وأنقرة في سياق حديث.

وأكد ، سيتم سحب كل المقاتلين الأكراد وأسلحتهم من منبج وتل رفعت،:" الأكراد حصلوا على مهلة 150 ساعة للانسحاب.. سيتم التأكد من انسحاب المقاتلين الأكراد وأسلحتهم حتى 30 كيلومترا من الحدود السورية التركية.. بعد ذلك تبدأ دوريات روسية تركية مشتركة في العمل".