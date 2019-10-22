شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: تأخير بعض رحلات الشركة لوصول أكبر عدد من الركاب فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسئول بمصر للطيران، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة مساء اليوم علي القاهره نتج عنها تكدس وازدحام في حركة المرور نتيجة توخي الحذر و بطء حركة السيارات ومنها الطرق المؤدية لمطار القاهرة ومراعاة من مصرللطيران .





وأضافت مصر للطيران عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك :"وحرصا على عملائها الكرام فقد تقرر تأخير بعض رحلات الشركة التي تقلع من مطار القاهرة مساء اليوم لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين علي متن هذه الرحلات حفاظا علي التزاماتهم ومواعيدهم المقررة في السفر لوجهاتهم المختلفة".