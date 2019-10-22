شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن دخول وحداتها العسكرية شمال سوريا 23 أكتوبر لتأمين خروج الأكراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركى، أردوغان، إعلانا مشتركًا تضمن التزام الطرفان على وحدة وسلامة أراضى سوريا وتوفير الأمن القومى، والعزم على مواجهة الإرهاب والنزاعات الانفصالية فى الاراضى السورية.

كما تضمن البيان، الحفاظ على الوضع القائم بمنطقة عملية "نبع السلام" شمال شرق سوريا كما هو، وابتداء من الساعة 12 يوم الـ 23 من أكتوبر الجارى داخل منطقة نبع السلام، فى الأراضى السورية ستدخل وحدات الشرطة العسكرية الروسية لتوفير عملية سحب القوات الكردية وانسحابها خلال 150 ساعة بعد ذلك الموعد، ثم ستبدأ الدوريات المشتركية الروسية التركية فى المناطق داخل المنطقة، ما عدا مدينة قامشلى، كما سيتخذ الطرفان جميع الإجراءات المطلوبة للتصدى لتسرب العناصر الإرهابية، والمساهمة فى عودة اللاجئين، وإنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ هذا الإعلان ومواصلة العمل لإيجاد حلول سياسية.

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