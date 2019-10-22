شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يطالب "أردوغان" بعدم السماح للإرهابيين للاستفادة من العملية التركية في شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن نظيره التركي رجب أردوغان، شرح له العملية التركية في سوريا خلال اجتماعهما في سوتشي،:" يجب إخلاء سوريا من الوجود الأجنبي غير القانوني".
وأضاف بوتين، إن المهم عدم استفادة الإرهابيين من العملية التركية في شمال سوريا
وأكد الرئيس الروسى، من الضروري إجراء محادثات بين الحكومة السورية والأكراد
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