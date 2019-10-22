شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين لـ"أردوغان": يجب إخلاء الأراضى السورية من الوجود العسكرى الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على ضرورة تعزيز الحوار بين الحكومة السورية والأكراد. وقال "بوتين" خلل مؤتمر صحفى مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إنه يجب عدم استفادة الإرهابيين من عملية تركيا فى الشمال السورى، مضيفا: "يجب إخلاء الأراضى السورية من الوجود العسكرى الأجنبى". Advertisements

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