شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الحوادث.. ضبط 22 إخوانيا بأحداث المنوفية.. وزحام مرورى بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر قسم الحوادث بـ"الخليج 365" عدداً من الأخبار الهامة فى القطاعى الأمنى والقضائى على مدار الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء من ضمن الأخبار المنشورة:

تمكن قطاع الأمن الوطنى، من رصد محاولة جماعة الإخوان الإرهابية، استغلال حادث مقتل طالب المنوفية فى تأليب الرأى العام، وإثارة الفوضى والبلبلة فى أوساط المواطنين، وأكدت الداخلية، أنه تم تحديد العناصر القائمة على هذا التحرك عددهم (22)، وضبطهم عقب تقنين الإجراءات حيالهم، حيث عثر بحوزتهم على (ملصقات إثارية - اسبراى - أسلحة بيضاء - 2 طبنجة صوت - رشاش صوت ) بهدف استغلالها، لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم خلال جلسة محاكمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدوله العليا التحقيقات.

قررت سلطات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل 74 شخصا ممن تم إلقاء القبض عليهم أثناء تجمعهم خلال حضور الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بقتل المجنى عليه محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة "، عدا 22 إخوانيا، تبين وجودهم وسط الحاضرين، لإثارة الفوضى.

ظهرت كثافات مرورية أعلى محاور وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال خلال فترة الذروة المسائية للزحام المرورى الناتجة عن تجمعات مياه الأمطار بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والطرق الدائرية، فى ظل انتشار رجال المرور بكافة المحاور والميادين، لسحب الكثافات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على 6 متهمين فى الاتجار بالبشر بالأزبكية، لجلسة 19 نوفمبر المقبل.

Advertisements

واصل قطاع الأحوال المدنية تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية التى تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين من خلال افتتاح وتطوير 8 مواقع جديدة للأحوال المدنية بمحافظات "المنوفية، الغربية، دمياط، الشرقية، بنى سويف، أسيوط، سوهاج".

شاركت وزارة الداخلية فى إحتفالات "اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء"، وذلك استمراراً لمبادرة "كلنا واحد" التى أطلقها رئيس الجمهورية وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والأنشطة الإنسانية والمجتمعية وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء

أمرت نيابة الجيزة بعرض حدث من نزلاء إحدى دور الأيتام على مصحة نفسية لتوقيع الكشف عليه، وإفادة النيابة بتقرير واف عن حالته، لاتهامه بإضرام النيران داخل عقار بداخله دار أيتام بمدينة 6 أكتوبر.

رفضت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف أول المحلة الاستئناف المقدم من النقيب عبد الرحمن الشبراوي معاون مباحث قسم أول المحلة، على قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية على التوالى، وأيدت غرفة المشورة حبسه على ذمة القضية.