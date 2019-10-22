شكرا لقرائتكم خبر عن غضب الطبيعة يهدد مظاهرات كتالونيا وتوقعات بإنهاء الاحتجاجات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت موجة العنف والاحتجاجات فى إقليم كتالونيا من النهاية والسبب "غضب الطبيعة"، حيث توقع خبراء الأرصاد أن يتعرض الإقليم لموجة بالغة من الطقس السئ مع اقتراب اعصار "دانا" والذى يهدد بوقوع فيضانات بحسب ما نشرته صحيفة "باييس" الأسبانية.

وبعد أسبوع من الاحتجاجات داخل الإقليم والتى شهدت وقوع أعمال عنف وشغب بين الأمن والمتظاهرين، قالت الصحيفة ، إن السلطات فرضت فى بعض المناطق حالة تأهب حمراء وهى الحد الاقصى.

وقال روبين ديل كامبو، المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الحكومية "ايميت" إن فى برشلونة ستصل كثافة الأمطار إلى 150 لترا فى 12 ساعة، مشيرا إلى انه من المتوقع هبوب رياح قوية على امتداد النصف الشرقى لكتالونيا وكاستيون وجزر البليار.

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وأشارت الصحيفة ، إلى أن الثلوج وصلت للعديد من الأماكن فى إسبانيا، وتزداد المخاوف من تكرار ظاهرة دانا التى يصفها ديل كامبو بأنها "الاكتئاب الجوى المعزول على مستويات عالية، نتيجة تصادم كتلة من الهواء البارد فى الارتفاع مع الهواء الساخن من السطح ، الذى يؤدى إلى التفكك والعواصف، فى أجزاء كثيرة ، تعرف باسم "انخفاض بارد".

وأشارت الصحيفة ، إلى أن هناك توقعات بوقف المظاهرات والاحتجاجات المستمرة منذ اسبوع فى كتالونيا، بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسبانية الشهر الماضى أحكاما بالسجن يصل بعضها إلى 13 عاما ضد 9 من قادة حركة الاستقلال فى الاقليم، بسبب الطقس السئ الذى يضرب الإقليم.