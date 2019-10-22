شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: رفع حالة الاستعداد لمجابهة الأمطار بالمدينة ‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫قال المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار، وذلك فى ضوء توقعات الأرصاد الجوية، ونظرًا لسقوط الأمطار بالمدينة.

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‫وأوضح رئيس الجهاز أنه تمت الجاهزية من قبل بالعمل على تطهير وتسليك بلاعات صرف المطر، وصيانة الخطوط الخاصة بالصرف الصحى أولا بأول وتجهيز المعدات اللازمة من سيارات وماكينات الشفط والعدد والأدوات، وتدعيم فرق الطوارئ بالكوادر الفنية مع انتشار الفرق اليوم بالمدينة لمتابعة أى أماكن تجمع للمياه، وذلك لكل قطاع (شرق / غرب) المدينة كل على حدة .

‫وأكد المهندس عبدالرؤوف أنه تمت المراجعة الفنية لجاهزية الطلمبات ومولدات الكهرباء والطلمبات الغاطسة بمحطات رفع الصرف بالمدينة، ضمن خطة إدارة الأزمات للتأكد من جاهزيتها بالكامل لاستقبال زيادة تصرفات المياه الناتجة من الأمطار.